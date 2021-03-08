سفلز وإيوان توقعان اتفاق تأجير حصري لثلاثة مشروعات تجارية بالشيخ زايد

وقعت شركة سفلز، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، اتفاق تأجير حصري في المجال التجاري مع شركة إيوان للاستثمار والتنمية يخص ثلاثة من مشاريعها في منطقة الشيخ زايد.

ووفق بيان شركة سفلز فإن العقد يخص مشروعات Atrio وNine Yards وE-Plaza، وتبلغ المساحة التجارية في المشاريع الثلاثة مُجتمعة 18,500 متراً مربعًا ستُفتتح خلال العامين المقبلين.

وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إن عقد الشراكة مع إيوان يضمن تحقيق رؤيتهم بشأن المُجتمعات الحضرية والتي شيدوا عددًا منها بالفعل في مشاريعهم السكنية ويُعتبر تطوير الجزء التجاري عنصرًا أساسيًا في تلك الرؤية.

أضاف كاتسبي: “نحن نعمل على تقديم نموذج يجمع بين الترفيه وتوفير عنصر تجاري، نموذج يقدم للمقيمين في هذه المناطق مراكز التسوق وأشهر المطاعم كلها مجتمعة في مكان واحد”.

من جانبه، قال المهندس وليد مختار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية: “هذه المبادرة هي جزء من تعهد قطعناه لعملائنا بتوفير تجربة معيشية فاخرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الجودة المرتفعة توفر لهم سبل الترفيه وتضمن توفر احتياجاتهم اليومية”.

وأضاف مختار: “تتوافق رؤية سَفِلز مع رؤيتنا بالتركيز على الابتكار المؤثر بداية من مرحلة تبلور الأفكار وحتى مرحلة التسليم، مع الاهتمام بالتفاصيل والذي يقدم قيمة مميزة لكل من شركتنا وعملائناو يسعدنا أن تكون لدينا مثل هذه الشراكة الناجحة والتي تهدف بشكل أساسي لتعزيز قدراتنا التقنية والتشغيلية ومساعدتنا في التغلب على التحديات المختلفة في السوق الذي نعمل به، وكذلك رفع قدرتنا على تطوير حلول وخدمات جديدة نقدمها لعملائنا”.