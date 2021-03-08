طارق الشاذلي: العناني السعودية تستثمر 15 مليار جنيه في 3 مشروعات عقارية

بكر بهجت _ رفعت مجموعة العناني السعودية استثماراتها في السوق العقارية إلى نحو 15 مليار جنيه، موزعة على 3 مشروعات، في القاهرة ودمياط والعين السخنة، وفق المهندس طارق الشاذلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتنمية التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد السياحي الذي يقام في العين السخنة تبلغ استثماراته نحو 5 مليارات جنيه وبدأت الشركة فعليًّا في الخطوات الخاصة بتنفيذ أول مراحله.

أضاف الشاذلي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المجموعة تمتلك 4 شركات تعمل في مجال الاستثمار العقاري والتطوير الصناعي، هي دار السلام للتنمية العقارية، والرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، والسعودية المصرية للاستثمار السعودي، والسعودية المصرية للاستثمار والتنمية، لافتًا إلى أن الشركات الأربع وضعت خطة توسعية بدأت في تنفيذها.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضي مع مجموعة الحداد للمقاولات، عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسكان فندقي وسياحي في العين السخنة باستثمارات 5 مليارات جنيه، والذي يقام باستثمار سعودي 100% للشركة السعودية المصرية المملوكة لمجموعة العناني برئاسة الشيخ حسن بن محمد بن خليل عناني.

ويضم المشروع وحدات إسكان فندقي وسياحي بالعين السخنة على مساحة 150 فدانًا بواجهة بحرية 1000 متر على ساحل خليج السويس ضمن مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وينفذ على 6 مراحل خلال 5 سنوات.

وأشار الشاذلي أن هناك عدة مناطق تضعها الشركة على رأس اهتماماتها، تتمثل في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقتي شرق وغرب القاهرة، موضحًا أن الشركة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن تفاصيل الخطة التوسعية والمشروعات التي سيتم إطلاقها.

وتابع أن الشركة دخلت في محادثات مع عدة بنوك أبرزها الأهلي ومصر والتجاري الدولي للحصول على تمويلات للمراحل التالية من مشروعات الشركة في جميع المناطق التي تعمل بها، موضحًا أن الشركة تستثمر في مشروع صناعي سكني بدمياط الجديد، وآخر سكني على كورنيش القاهرة، والمشروع الثالث بنشاط سكني سياحي بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام الجاري تصل لنحو 100 مليون جنيه في المشروع السياحي الفندقي، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، كما سيتم العمل على وضع الخطة البيعية خلال العام الجاري، حيث تخطط الشركة لتأجيل البيع فيه لتحقيق أكبر استفادة استثمارية ممكنة، وخاصة مع ارتفاع قيمة المشروعات بتلك المنطقة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.