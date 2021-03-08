ميد بنك يكشف عن خطته خلال الخمس سنوات المقبلة

استهداف أرباح في حدود المليار جنيه وحجم ميزانية يصل إلى 70 مليار جنيه

زيادة عدد الفروع إلى 40 وتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسب تصل إلى 20% كشف عمرو الجارحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك (بنك مصر إيران سابقًا)، عن أن مصرفه يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، الوصول إلى أرباح بقيمة مليار جنيه، وميزانية يصل حجمها إلى 70 مليار جنيه، وحجم ودائع يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده البنك الآن ، بمناسبة الإعلان عن الهوية والشعار الجديد للبنك، أن الخطة الخمسية تتضمن أيضًا زيادرة رأس المال ليصل إلى 5 مليارات جنيه، وتحقيق عوائد على المساهمين بنسب تتراوح مابين 18% إلى 20%، وزيادة الفروع إلى 40 فرع بغرض التواجد والانتشار في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الجارحي، أن البنك حقق خلال العام الماضي، 303 مليون جنيه صافي ربح، وعائد على حقوق المساهمين في حدود 11%، في ظل ميزانية قيمتها 29.2 مليار جنيه.

وقال إنه يجرى حاليًا خطة واضحة لزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه بناء على تعليمات المركزي بدلاً من 1.2 مليار جنيه، بما يحقق أيضًا كيفية الاستفادة من هزة الزيادة في تعزيز أنشطة البنك وتقديم خدمات مصرفية متنوعة للعملاء، موضحًا، أنه سيتم عرض الخطة على المساهمين هذا مع العرض عليهم إمكانية زيادة حصصهم في البنك.

وأشار إلى أن المساهمين في البنك مؤسسات مالية قادرة على تمويل هذه الزيادة بما يمكنها من تغطية رأس المال المطلوب، ومدى توظيفها فيما يحقق مستهدفات خطة البنك الإستراتيجية.