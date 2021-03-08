مال وأعمال

ميد بنك يكشف عن خطته خلال الخمس سنوات المقبلة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

استهداف أرباح في حدود المليار جنيه وحجم ميزانية يصل إلى 70 مليار جنيه

زيادة عدد الفروع إلى 40 وتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسب تصل إلى 20%

كشف عمرو الجارحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك (بنك مصر إيران سابقًا)، عن أن مصرفه يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، الوصول إلى أرباح بقيمة مليار جنيه، وميزانية يصل حجمها إلى 70 مليار جنيه، وحجم ودائع يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده البنك الآن ، بمناسبة الإعلان عن الهوية والشعار الجديد للبنك، أن الخطة الخمسية تتضمن أيضًا زيادرة رأس المال ليصل إلى 5 مليارات جنيه، وتحقيق عوائد على المساهمين بنسب تتراوح مابين 18% إلى 20%، وزيادة الفروع إلى 40 فرع بغرض التواجد والانتشار في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الجارحي، أن البنك حقق خلال العام الماضي، 303 مليون جنيه صافي ربح، وعائد على حقوق المساهمين في حدود 11%، في ظل ميزانية قيمتها 29.2 مليار جنيه.

FRA10years

وقال إنه يجرى حاليًا خطة واضحة لزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه بناء على تعليمات المركزي بدلاً من 1.2 مليار جنيه، بما يحقق أيضًا كيفية الاستفادة من هزة الزيادة في تعزيز أنشطة البنك وتقديم خدمات مصرفية متنوعة للعملاء، موضحًا، أنه سيتم عرض الخطة على المساهمين هذا مع العرض عليهم إمكانية زيادة حصصهم في البنك.

وأشار إلى أن المساهمين في البنك مؤسسات مالية قادرة على تمويل هذه الزيادة بما يمكنها من تغطية رأس المال المطلوب، ومدى توظيفها فيما يحقق مستهدفات خطة البنك الإستراتيجية.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميد بنك يكشف عن خطته خلال الخمس سنوات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا