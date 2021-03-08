مبيعات المصريين تمتص مكاسب البورصة الصباحية بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات المصريين مكاسب البورصة الصباحية ودفعتها للتراجع في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11535 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.2%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا هامشياً بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 62.55 جنيه

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.09%، و 0.14% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 641.623 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 22.386 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل ارتفاع 51 في حين لم تتغير أسعار 50.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.812 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 29.240 مليون جنيه، مقابل 12.427 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.296 مليون جنيه، منها 6.341 مليون جنيه للأفراد، و3.954 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 6.515 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 7.617 مليون جنيه مقابل 1.101 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.81%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.21%.

في حين تصدر سهم عبر المحيطات للسياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.70%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 8.38%، ثم سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 6.54%.