الجارحي: إستراتيجية ميد بنك تستهدف تعزيز الحصة السوقية وتنويع المحافظ وزيادة تمويل الشركات

أطلق “ميد بنك” علامته التجارية الجديدة في السوق المصرية تحت شعار “نعمل لمستقبلك”- Empowering Your Future” ” وأفصح عن استراتيجيه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تهدف إلى التطوير الشامل والنمو لتتواكب مع خطط وطموحات البنك المركزي المصري في تطوير عمل القطاع المصرفي المصري.

وقال عمرو الجارحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك أن إطلاق الهوية الجديدة والاستراتيجية الطموحة للبنك جاءت بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تضمنت ليس فقط تغيير الهوية والعلامة التجارية للبنك ولكنها شملت أيضاً تطوير البنية التحتية والهندسية.

وأضاف في بيان، أنه تم إعداد إستراتيجية متكاملة تهدف إلى مواكبة النظم المصرفية الحديثة المتواجدة في السوق المصري، وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتواكب التطور التكنولوجي والرقمي واستقطاب كوادر من ذوي الخبرات في القطاع المصرفي لدعم إستراتيجية البنك في المرحلة القادمة.

وأوضح، أن إستراتيجيه البنك تضمنت تنفيذ خطة للتوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة في العديد من محافظات مصر، وذلك بهدف المنافسة وتعزيز تواجد “ميد بنك” كبنك شامل للخدمات المصرفية في السوق المصري، حيث يستهدف الوصول إلى 40 فرع خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت الجارحي إلى أن رؤية البنك تولي أهمية بالغة بتطوير البنية التكنولوجية لتكون جاهزة لإطلاق أحدث المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، موضحاً أن “ميد بنك” يستهدف تعزيز حصته السوقية من خلال التركيز على كافة القطاعات المصرفية بما يتضمن قطاع الشركات ويشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وقطاع التجزئة المصرفية عن طريق زيادة عدد منتجات الأفراد واستهداف شرائح جديدة.

واستحدث ميد بنك مؤخرا عدد من القطاعات والإدارات الجديدة وإعادة هيكلة البعض الآخر حيث تم استقطاب عناصر جديدة من مختلف البنوك المحلية والعالمية العاملة بالقطاع المصرفي لقيادة تلك القطاعات والإدارات، كما اعتمد البنك إستراتيجية تنمية لإعادة هيكلة الفروع لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهارات التواصل مع العملاء.

ويعتزم البنك من خلال هذه الإستراتيجية التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة للأفراد، وتطوير ماكينات الصراف الآلي “ATM” وزيادة أعدادها من ضمن حزمه أخرى من الخدمات يعمل البنك على تقديمها فى السوق المصرى.

ويمتلك البنك شبكة فروع تبلغ 16 فرعاً موزعة بين محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والأسكندرية والدلتا والصعيد، وبلغ رأس ماله عند التأسيس عند التأسيس 20 مليون دولار ، وتطور هيكل رأس المال بزيادات متتابعة لمواكبة التوسع في الأنشطة والأعمال إلى أن وصل المصرح به 300 مليون دولار، ووصل رأس المال المدفوع 258 مليون دولار أمريكي.

وسجل ميد بنك صافي ربح الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 239 مليون جنيه مقابل 87,7 مليون جنيه عن نفس المدة في عام 2019 بنسبة نمو قدرها 172.53%، وارتفعت محفظة أصوله لتسجل في الربع الثالث من عام2020 29,3 مليار جنيه مقابل 27,2 مليار جنيه عن نفس المدة من عام 2019 وبنسبة نمو قدرها 3.76%.

وارتفعت أيضًا قروض العملاء لتسجل 5,2 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2020، مقابل 5,1 مليار جنيه عن نفس المدة من عام 2019 بنسبة نمو قدرها 3.73%.

وبلغت ودائع العملاء في البنك 25,7 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2020، مقابل 23,9 مليار جنيه عن نفس المدة في عام 2019 بنسبة نمو قدرها 7.51%.