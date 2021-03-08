أبو قير للأسمدة تستحوذ على أرض شركة راكتا لاستخدامها في التوسعات المستقبلية

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في جلسته المنعقدة أمس، الاستحواذ على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول ( أرض شركة راكتا) والبالغ مساحتها حوالي 80 فدان لإستخدامها في التوسعات المستقبلية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر الاستحواذ من خلال حصة عينية وزيادة رأسمال الشرك المصدر في حدود رأس المال المرخص به، مع تكليف الإدارات التنفيذية المعنية بالشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أنه حال الإنتهاء من تقييم هذه الأرض سيتم العرض على مجلس إدارة الشركة لعقد جمعية عامة عادية وغير عادية بهذا الخصوص.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان