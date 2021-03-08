البنك التجاري الدولي يطلق مبادرة الشمول المالي للاحتفال بالمرأة من 8 وحتى 31 مارس

أطلق البنك التجاري الدولي مبادرة “الشمول المالي للاحتفال بالمرأة برعاية البنك المركزي المصري” خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس 2021.

وأكد البنك في بيان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري المصري من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية المصممة لتناسب احتياجات المرأة لمساعدتها في إدارة شئونها المالية.

وأتاح البنك للعملاء، إمكانية فتح حساب التوفير Easy Savings بدون حد أدنى لرصيد فتح الحساب وبدون رسوم لفتح الحساب، وكذلك إصدار بطاقة “هي” الائتمانية بدون مصاريف حصريًا خلال شهر مارس، بالإضافة إلى إجراء معاملاتك المالية بكل سهولة من خلال المحفظة الذكية للبنك.

ودعا البنك عملائه زيارة أقرب فرع من فروعه للاستفادة من المبادرة.