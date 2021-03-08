- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلق البنك التجاري الدولي مبادرة “الشمول المالي للاحتفال بالمرأة برعاية البنك المركزي المصري” خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس 2021.
وأكد البنك في بيان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري المصري من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية المصممة لتناسب احتياجات المرأة لمساعدتها في إدارة شئونها المالية.
وأتاح البنك للعملاء، إمكانية فتح حساب التوفير Easy Savings بدون حد أدنى لرصيد فتح الحساب وبدون رسوم لفتح الحساب، وكذلك إصدار بطاقة “هي” الائتمانية بدون مصاريف حصريًا خلال شهر مارس، بالإضافة إلى إجراء معاملاتك المالية بكل سهولة من خلال المحفظة الذكية للبنك.
ودعا البنك عملائه زيارة أقرب فرع من فروعه للاستفادة من المبادرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك التجاري الدولي يطلق مبادرة الشمول المالي للاحتفال بالمرأة من 8 وحتى 31 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.