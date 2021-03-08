الأداء السلبي يسيطر على أسواق المال الإماراتية ودبي يعوض جزءا من خسائره السوقية

فهد حسين – أنهى مؤشرا أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الاثنين على تراجع لليوم الثاني على التوالي، .

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم متراجعا 0.2% بخسارة 5.25 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2540.39 نقطة، بضغط من تراجع 4 قطاعات تصدرها السلع والعقارات، رغم تجاوز السيولة المتداولة في السوقية المليار درهم بنحو 87 مليونا.

وزاد حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 143.78مليون سهما من 115.63 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت أيضا السيولة المتداولة إلى 155.55 مليون درهم من 152.63 مليون درهم.

وعوضت الأسهم المدرجة بمؤشر سوق دبي المالي 2.47 مليار درهم من 5.837 مليار درهم فقدتها في ختام أولى جلسات الأسبوع بارتفاع رأس المال السوقي اليوم إلى 350.191 مليار درهم بختام التداولات من 347.725 مليار درهم المسجلة بختام جلسة أمس الأحد.

وارتفعت 4 قطاعات بختام التداولات قادها الاتصالات صاعدا بنحو 2.94%، تلاه التأمين والبنوك والخدمات بصعودهم 0.74% و0.57% و0.21% على التوالي، فيما أغلقت 4 قطاعات على تراجع تصدرها السلع متراجعا بنحو 2.82%، تلاه العقارات منخفضا 1.65%، كما استقر مؤشر الصناعة.

كما تصدر سهم ” EIB” قائمة من 10 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 5.26%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات” على رأس الأسهم الـ16 الخاسرين بعد تراجعه 9.9%، فيما استقرت 7 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “DIB” الذي هبط 1.04% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 38.59 مليون درهم، وجاء سهم “دي إكس بي انترتينمينتس” الأنشط بحجم تداولات بلغ 76.2 مليون سهما، بعد توجيه الشركة رسالة إلى مساهميها بشأن السير في إجراءات الاستحواذ على مراس القابضة.

وفي المقابل، عمق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه بختام تداولات اليوم إلى 0.11% من 0.02% بختام جلسة الأحد ليستقر عند مستوى 5685.09 نقطة بتخام تداولات اليوم.

وزادت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 931.24 مليون درهم من 824.54 مليون درهم الجلسة السابقة، رغم انخفاض حجم التداولات إلى 151.48 مليون سهم من 160.38 مليون سهما الجلسة السابقة.

وزاد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية خسائره السوقية إلى 2.46 مليار درهم بختام التداولات من 638 مليون درهم فقدها أمس، ليستقر رأس المال السوقي عند 815.233 مليار درهم بختام تداولات اليوم الاثنين، من 817.698 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.13% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 240.51 مليون درهم، فيما استحوذ سهم الدار العقارية على 62.5 مليون سهما من التداولات الإجمالية.

وتصدر سهم “جلفار” قائمة الأسهم الـ12 الرابحين مرتفعا 8.2%، فيما جاء سهم “الوثبة الوطنية للتأمين” على رأس الخاسرين الـ21 بتراجعه 9.97% بختام تداولات اليوم الاثنين.