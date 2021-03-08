مصر إيطاليا تستثمر 1.9 مليار جنيه في مرحلتين بمشروع البوسكو وتجهز لعملية توريق

بكر بهجت _ أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين في مشروع البوسكو الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة والذي بدأت التسليم به نهاية العام الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة من المرحلة الأولى بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار جنيه.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس، قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن المرحلتين الجديدتين تصل استثماراتهما الإجمالية إلى نحو 1.9 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى هي “ذا كليف” باستثمارات 1.2 مليار جنيه والثانية هي “ذا بارك” باستثمارات 700 مليون جنيه.

وأضاف أن المرحلتين تأتيان ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري، حيث تضم مرحلة ذا كليف 163 فيلا ومن المقرر أن يبدأ التسليم بها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن مرحلة ذا بارك تضم 380 وحدة وسيتم التسليم بها بنهاية عام 2024.

وفي رده على سؤال نشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، حول الخطة التمويلية للشركة لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على المشروعات، قال خالد إن الشركة تعمل حاليًا على الاستفادة من الوحدات التي سيتم تسليمها في تجهيز محفظة توريق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع توجيه الإيرادات البيعية لعمليات الإنشاءات.

ولم يحدد العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية القيمة المستهدفة من عملية التوريق، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على حصر الشيكات التي سيتم استخدامها في العملية، والتي على أساسها سيتم تحديد القيمة.

وفي شهر يناير الماضي نقلت نشرة دوت الخليج عن الدكتور مازن حسن العضو المنتدب لشركة التعمير للتوريق، قوله إن شركة مصر إيطاليا، طلبت إجراء صفقة توريق على الوحدات التي تعتزم تسليمها خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى مليار جنيه بحسب عدد وقيمة الوحدات التي سيتم تسليمها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد جلسة مباحثات مع مسؤولي الشركة وبحضور مسؤولين من بنكي الأهلي والتجاري الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.

وتخطط شركة مصر إيطاليا لتسليم مجموعة من الوحدات تتوزع على مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، وكاي سخنة، وكومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

ووقعت الشركة عقود مقاولات مع نحو 16 شركة في مشروعات البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، وفق المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في الإنشاءات خلال العام الجاري سيتم تحديدها خلال أيام.

وأضاف العسال، أن الشركات المتعاقد معها موزعة على 9 شركات في مشروع البوسكو، و4 شركات في مشروع فينشي، و3 شركات مقاولات في مشروع كايرو بيزنس بارك، مشيرًا إلى أن الشركة تسير بأعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المخطط له، وسرعت عمليات التنفيذ.