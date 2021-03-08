- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ أطلقت شركة وطن للتطوير العقاري مشروعها الأول في السوق العقارية “أورينت” بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه.
وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، إن الشركة تسعى لتكوين محفظة أراضي تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه، وتخطط لاستغلالها في عدة مشروعات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع أورينت سيكون بنشاط تجاري إداري طبي لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات.
وتابع أن المشروع يقام على مساحة 2319 متر مربع وسيضم 3000 وحدة متنوعة، لافتا إلى أن الشركة تخطط لضخ 500 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن توفير السيولة اللازمة للإنفاق على المشروعات سيكون من خلال الإيرادات البيعية وأيضا التمويل الذاتي من الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وطن للتطوير تستثمر مليار جنيه في مشروع أورينت بالعاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.