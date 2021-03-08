إطلاق أولى استثمارات مجموعة منصور بالمجال الرياضي على أرض بالم هيلز

وقعت مجموعة منصور مذكرة تفاهم مع أكاديمية “حقك تحلم” بإجمالي استثمارات 30 مليون يورو، التي سوف تحتضنها باديا بالم هيلز للتطوير العقاري على أرضها.

وتعد هذه المذكرة بمثابة البوابة لدخول مجموعة منصور في مجال الاستثمار الرياضي بمصر، وتستهدف خدمة الكوادر الرياضية الشابة من القرى والمجتمعات غير القادرة من خلال الوصول إلى جميع المواهب المصرية في كرة القدم لتمكنيهم من تحقيق حلمهم عن طريق توفير كافة الموارد الدراسية والتدريبية لدعمهم في تنمية مواهبهم.

ووفق بيان، صادر عن بالم هيلز، من المقرر ان يتم إطلاق الأكاديمية في يناير القادم 2022 على مساحة 15 فدان.

واضافت أن تك الخطوة تأكيدا على دعم باديا للشباب في المجالات المختلفة، ويعد هذا اول استثمار في النماذج الجديدة في مجال المسئولية الاجتماعية التي تجمع بين الرياضة والتعليم معا.

وأكدت أن هذه الشراكة تأتى في إطار منح الفرص لجميع الكوادر الشابة لتطوير مهاراتهم الرياضية واكتساب الخبرة من أجل مستقبل كروي مبهر، مما يتماشى ايضا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر وذلك لعدم تركيزه على مجال الرياضة فقط، بل سيستهدف خلق الفرص، من أكاديميات كرة القدم ونوادي المحترفين والكليات والجامعات الشريكة، من خلال تأسيس منصة لاستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها، مع التركيز على المسار التعليمي، باتباع نموذج أكاديمياتها الناجح في غانا والدانمارك.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتطوير العقارى، إن هذه الشراكة تؤكد على أن الشركة تعمل على تمكين الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم، وهو السبب الرئيسي في التعاون مع أكاديمية “حقك تحلم” والتي لا تقدم نموذج تقليدي بل تعمل على دمج الرياضة والتعليم معا، ونأمل أن تكون تلك الخطوة بداية لاكتشاف مواهب كروية مصرية تشرف مصر عالميا.

وعن اختيار باديا لتصبح المقر الرئيسي للأكاديمية أوضح محمد وصفي العضو المنتدب لأكاديمية “حقك تحلم” في مصر، أن مجموعة “حقك تحلم” ستتولى مصاريف معيشة الناشئ كاملا سواء من ملبس او تغذية او معيشة او تدريب،.

وأضاف: “نريد أن يكون الناشئ تحت انظارنا وداخل المناخ الخاص بنا حتى يعيش الاحتراف من حداثة سنوات عمره، وسنعمل على تجهيزه على أعلى مستوى من أجل مستقبل أفضل لجيل جديد من المواهب المشرفة”.

الجدير بالذكر أنه سيتم من خلال الأكاديمية التدريب على رياضة كرة القدم، اعتمادا على البرنامج التدريبي الذي يتم تطبيقه في النادي الدنماركي المحترف (FC Nordsjaelland) المملوك لمجموعة منصور.

وبحسب البيان، سيعمل فريق كشافيين الاكاديمية على متابعة العديد من المواهب من سن 9 سنوات كحد أدني وصولا الي 17 سنة كحد اقصى في مختلف المحافظات، وسوف تضم الأكاديمية 29 شاب ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 شخص بعد 4 سنين، بالإضافة ستوفر الأكاديمية للشباب تطوير مهاراتهم الرياضية في لعب كرة القدم.