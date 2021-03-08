الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة إنكوليس

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح الشركة الدولية للتأجير التمويلي- إنكوليس، للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.

واعتمدت الرقابة وفقاً للإفصاح المرسل للبورصة اليوم، على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وطبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 28 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن الزيادة البالغ قدرها 200 مليون جنيه تتم باستخدام مبلغ 170 مليون جنيه خصما من رصيد الاحتياطي العام ومبلغ 30 مليون جنيه من الأرباح المرحلة وفقا للمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور.

يذكر أن الشركة حققت الشركة خلال 2020، صافي ربح بلغ 74.24 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 92.67 مليون جنيه خلال 2019.

وانخفض إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال 2020 ليبلغ 515.13 مليون جنيه، مقابل 704.83 مليون جنيه خلال عام 2019.