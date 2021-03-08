البورصة تتراجع إلى 11459 نقطة بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.85%، وأغلق عند مستوى 11459 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.58%، وأغلق عند مستوى 62.24 جنيه.

وانخفض كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.94%، و 0.93% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.325.166 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 43.724 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل ارتفاع 36 في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 10.684 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.342 مليون جنيه، مقابل 10.657 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8.119 مليون جنيه، منها 6.624 مليون جنيه للمؤسسات، و1.494 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.803 مليون جنيه، منها 11.098 مليون جنيه للأفراد، و7.705 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 82.37% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 12.16% والعرب على 5.47% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.95% من تعاملات اليوم مقابل 71.04% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.71%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 5.10%.

في حين تصدر سهم عبر المحيطات للسياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.25%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 6.7%، ثم سهم العامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 6.47%.