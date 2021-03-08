بنك saib يطلق خدمة الموبايل البنكي للعملاء الأفراد

أعلن بنك saib، عن إطلاق خدمة الموبايل البنكي للعملاء الأفراد، والتي تتضمن المزيد من الخدمات الجديدة بما يتماشى وخطة البنك لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأكد البنك في بيام له، أن ذلك يأتي ذلك تزامنًا مع التوجه العام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المصرفية المقدمة لشرائح العملاء المختلفة.

وأوضح عمرو عطا الله، نائب العضو المنتدب للأعمال، أن بنك saib يسعى إلى استكمال استراتجيته لمنظومة الخدمات الرقمية والتي يعد تطبيق saib mobile app أحد أهم أركانها حيث يتيح تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسريعة.

وأضاف أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات التي يمكن إجرائها من أي مكان وفي أي وقت. يأتي ذلك إستجابة لاحتياجات العملاء وفقا لما اتضح من خلال دراسة متطلباتهم وتطلعاتهم المستمرة نحو خدمات أفضل و أسهل لعملاء البنك الحاليين و المحتملين.

من جانبه قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع و الإتصال المؤسسي والتسويق بالبنك، إن تطبيق saib للموبايل البنكي يهدف إلى دعم وتسهيل المعاملات البنكية اليومية، كما يقدم خدمة متميزة لجميع العملاء. ب

وأكد أنه يتضمن مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي يستطيع العملاء استخدامها وإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلالها بكل سهولة ويسر مما يوفر الوقت والجهد.

وأشار إلى إمكانية تفعيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بجانب التحكم في احتياجات العميل اليومية من خلال التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وبدوره، أشار محمد علي، مدير إدارة الخدمات الرقمية والإبتكار والشمول المالى، إلى أن أهم مميزات الإصدار الجديد، هي تسهيل إجراء كافة أنواع التحويلات مثل التحويل بين حسابات نفس العميل والتحويل إلى الحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه والتحويل الدولي، إصدار شهادات الإدخار وربط الودائع البنكية وكذلك إصدار دفاتر الشيكات وشيك مصرفي

وأضاف، أنه يمكن العملاء أيضًا من سداد مستحقات البطاقات الإئتمانية وعرض أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والقروض وإيداعات الشهادات والودائع لأجل، وكذلك إرسال الاستفسارات والاقتراحات والشكاوي وغيرها من الخدمات العديدة والتى ستؤدي إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بصورة عامة.

ونوه البنك إلى أنه يمكن تحميل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من ثلاثة متاجر رئيسية هم: Google Play و Apple Store و App Gallery