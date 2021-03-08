سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.25% بمكاسب تتخطى 38 مليون دولار

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الاثنين، رابحا 23.29 نقطة ارتفع بهم 0.25% إلى مستوى 9374.37 نقطة بدعم من ارتفاع 7 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية والبنوك، مسجلا مكاسب سوقية بنحو 144 مليار ريال.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 144 مليار ريال “تعادل 38.33 مليار دولار”، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.434 تريليون ريال بختام جلسة اليوم الاثنين، من نحو 9.290 تريليون ريال بنهاية جلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة في السوق إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين منذ 24 فبراير الماضي مسجلة 15.89 مليار ريال تداولت على 582.33 مليون سهم، من 14.78مليار ريال تداولت على 572.99 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وارتفعت 7 قطاعات بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 3.48% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، فيما تراجع 14 قطاعا تصدرهم الاستثمار والتمويل منخفضا 2.89% تلاه الخدمات التجارية بنسبة 1.64%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 132 سهما خسائر سوقية، بقيادة “معدنية” الذي هبط 6.21%، فما سجل 61 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “عناية” الذي أغلق مرتفعا 9.96%.

وشهد سهم “متطورة” أعلى سيولة متداولة خلال الجلسة بقيمة 1.32 مليار ريال، كما كان سهم “دار الأركان” الأعلى تداولا بحجم 66.36 مليون سهم.

وفي المقابل، أغلق السوق الموازي على تراجع 0.8% بمؤشر “نمو حد أعلى” الذي فقد 206.99 نقطة هوى بهم إلى مستوى 25805.04 نقطة.

وسجل “نمو حد أعلى” مكاسب سوقية 227 مليون درهم ليعوض خسائره المسجلة أمس بقيمة 189 مليون ريال، بعد ارتفاع رأس المال السوقي إلى 12.437 مليار ريال بختام تداولات اليوم الاثنين، من 12.210 مليار ريال بختام الجلسة السابقة، بعد تداولات بقيمة 30.3 مليون ريال على أكثر من 305 آلاف سهم.