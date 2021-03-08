راية القابضة تتقدم للبورصة بمستندات قيد تجزئة القيمة الأسمية للسهم إلى 0.5 جنيه

رنا ممدوح _ تقدمت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 0.5 جنيه .

وأعلنت إدارة البورصة في بيان لها، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وأشارت إلى أنه رأسمال الشركة المصدر والمقيد سيصبح بعد تجزئة القيمة الأسمية للسهم 1.071.997 مليار جنيه موزعاً على 2.143.995 مليار جنيه بدلا من عدد 214.399 مليون سهم.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات، وافقت في 10 فبراير الماضي، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 50 قرشا بدلا من 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 صافي خسائر بلغ 53.69 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 58.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 7.55 مليار جنيه، مقابل 6.518 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.