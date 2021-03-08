في اليوم العالمي للمرأة.. تنمية تكرم سيدات الفيوم

نظمت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك داخل أحد المنتجعات في قرية تونس بالفيوم بمشاركة قرابة مائة سيدة وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية، ومراعاة للتباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا.

شارك في الاحتفالية كل من النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالإضافة إلى قيادات شركة تنمية على رأسهم حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية، ومحمد أبو زيد، مستشار رئيس شركة تنمية في صعيد مصر، وسهير منير، مديرة مشروعات المرأة في شركة تنمية.

وخلال كلمته رحب حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بضيوف تنمية مؤكدا حرص الشركة على دعم سيدات مصر من خلال تقديم الحلول التمويلة الملائمة لهن لإنجاح مشروعاتهن مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يعد وسيلة رئيسية لخفض البطالة، وتقليل نسب الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي.

واختتم “النجار” أن احتفالية تنمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تستهدف الاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها سيدات مصر في إنجاح أعمالهن رغم ظروف جائحة كورونا.

كما قام محمد أبو زيد، مستشار رئيس شركة تنمية في صعيد مصر، بتقديم عرض وافي شرح خلاله المنتجات والخدمات المقدمة من جانب تنمية لعملائها من أصحاب المشروعات فيما أشارت سهير منير، مديرة مشروعات المرأة في تنمية، أن الشركة حريصة على دعم مشروعات المرأة وقد تمثل هذا في أن تكون نسب القروض التي حصلت عليها السيدات تمثل 47% من محفظة تنمية خلال عام 2020.

كانت الاحتفالية قد بدأت بعرض فيلم (الإيد بصيرة) الذي يتناول قصص نجاح لسيدات مصريات تمكنوا من تحويل أحلامهن إلى مشروعات صغيرة عالية الجودة حققت نجاحات ودعمت الصناعات المحلية.

وقد تبع ذلك العرض مناقشة مفتوحة مع سيدات الفيوم عن مشروعاتهن الصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيههن إلى أفضل الحلول التمويلية المناسبة لهن بغرض استثمار أفكارهن وطاقتهن، وتحويل أحلامهن إلى واقع.

وفي ختام الاحتفالية حرصت شركة “تنمية” على تكريم ضيوفها لدعمهم تطور ونمو قطاع المشروعات متناهية الصغر بالإضافة إلى تكريم عدد من السيدات من أصحاب المشروعات تقديرًا لنجاحهن وقدرتهن على تجاوز التحديات خلال جائحة كورونا.

يشار إلى أن شركة تنمية تعد من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التمويل متناهي الصغر وذلك بحافظة تجاوزت 3 مليار جنيه، وقدمت الشركة قروض لعملائها تجاوزت أكثر من 312 ألف قرض في 2020، كما بلغ عدد فروع تنمية على مستوى الجمهورية 286 فرع بنهاية 2020 في 25 محافظة.