في اليوم العالمي للمرأة.. تنمية تكرم سيدات الفيوم

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نظمت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك داخل أحد المنتجعات في قرية تونس بالفيوم بمشاركة قرابة مائة سيدة وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية، ومراعاة للتباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا.
شارك في الاحتفالية كل من النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالإضافة إلى قيادات شركة تنمية على رأسهم حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية، ومحمد أبو زيد، مستشار رئيس شركة تنمية في صعيد مصر، وسهير منير، مديرة مشروعات المرأة في شركة تنمية.
وخلال كلمته رحب حسام النجار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بضيوف تنمية مؤكدا حرص الشركة على دعم سيدات مصر من خلال تقديم الحلول التمويلة الملائمة لهن لإنجاح مشروعاتهن مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يعد وسيلة رئيسية لخفض البطالة، وتقليل نسب الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم “النجار” أن احتفالية تنمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تستهدف الاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها سيدات مصر في إنجاح أعمالهن رغم ظروف جائحة كورونا.
كما قام محمد أبو زيد، مستشار رئيس شركة تنمية في صعيد مصر، بتقديم عرض وافي شرح خلاله المنتجات والخدمات المقدمة من جانب تنمية لعملائها من أصحاب المشروعات فيما أشارت سهير منير، مديرة مشروعات المرأة في تنمية، أن الشركة حريصة على دعم مشروعات المرأة وقد تمثل هذا في أن تكون نسب القروض التي حصلت عليها السيدات تمثل 47% من محفظة تنمية خلال عام 2020.
كانت الاحتفالية قد بدأت بعرض فيلم (الإيد بصيرة) الذي يتناول قصص نجاح لسيدات مصريات تمكنوا من تحويل أحلامهن إلى مشروعات صغيرة عالية الجودة حققت نجاحات ودعمت الصناعات المحلية.
وقد تبع ذلك العرض مناقشة مفتوحة مع سيدات الفيوم عن مشروعاتهن الصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيههن إلى أفضل الحلول التمويلية المناسبة لهن بغرض استثمار أفكارهن وطاقتهن، وتحويل أحلامهن إلى واقع.
وفي ختام الاحتفالية حرصت شركة “تنمية” على تكريم ضيوفها لدعمهم تطور ونمو قطاع المشروعات متناهية الصغر بالإضافة إلى تكريم عدد من السيدات من أصحاب المشروعات تقديرًا لنجاحهن وقدرتهن على تجاوز التحديات خلال جائحة كورونا.
يشار إلى أن شركة تنمية تعد من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التمويل متناهي الصغر وذلك بحافظة تجاوزت 3 مليار جنيه، وقدمت الشركة قروض لعملائها تجاوزت أكثر من 312 ألف قرض في 2020، كما بلغ عدد فروع تنمية على مستوى الجمهورية 286 فرع بنهاية 2020 في 25 محافظة.
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