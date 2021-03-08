مورجان ستانلي يخفض توقعاته لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين

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_ خفض بنك الاستثمار مورجان ستانلي يوم الاثنين نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية خلال أسبوعين، متوقعا أن تنخفض العملات بين أربعة وخمسة بالمئة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أمانا في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك في مذكرة لعملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر 2020.
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