البنك التجاري الدولي يحدد سببين لزيادة رأس المال.. والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح – وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك التجاري الدولي CIB.

واعتمدت الهيئة، وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، واستنادا على قرار مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن الموافقة تضمنت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 مليارات جنيه تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

كما شملت السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.271 مليون سهم بالقيمة الأسمية 10 جنيه للسهم بمبلغ 122.715 مليون جنيه، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.

وذكرت أنه سيتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 15 مارس الماضي.

ووفقا لنموذج الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة، فمبررات وأسباب التعديل جاءت كالتالي:

– الزيادة المجانية تأتي في ضوء استمرار جائحة كوفيد- 19 والإجراءات الاحترازية وإعمالا بتوجيهات البنك المركزي المصري المصري فيما يتعلق بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام و/ أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة.

– في ضوء حرص البنك على تحفيز العاملين به والارتقاء بمستوى الأداء والحفاظ على الخبرات والكوادر، تأتي الزيادة النقدية في إطار تنفيذ برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.

يذكر أن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر CIB قرر في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم تمويلا من الاحتياطي العام بمبلغ 10 مليارات جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم لكل سهمين، مع جبر الكسور لصغار المساهمين.