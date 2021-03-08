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السعودية تنفي فتح باب حجز عمرة رمضان اعتبارا من منتصف شعبان

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دوت الخليج- نفت المملكة العربية السعودية، صحة الأخبار المتداولة عن بدء حجز عمرة رمضان لعام 1442هـ، بحلول منتصف شهر شعبان المقبل.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، في ردها لموقع “عكاظ” السعودي، اليوم الاثنين، أنه لم يصدر أي تصريح منها بهذا الخصوص.

وجاء رد وزارة الحج بعد تداول رسالة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 – 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 – 30 رمضان) في 15 رمضان، ودعت وزارة الحج والعمرة إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.

وحذرت الوازرة، من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق “اعتمرنا”؛ لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلاً عنه؛ إذ إن ذلك غير مسموح الأمر الذي يعد مخالفة لتعليمات تطبيق “اعتمرنا”، وتطبيق “توكلنا”.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق “توكلنا” لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، وينعكس التصريح في “توكلنا”، مبينة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يومياً حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وتربط المملكة قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا “كوفيد 19” واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة، بحسب توجيهات وزير الصحة توفيق الربيعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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