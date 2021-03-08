سبيد ميديكال: برايم سبيد تورد لقاح كورونا للحكومة فقط

رنا ممدوح – قالت شركة سبيد ميديكال إن الجهة الوحيدة المنوط بها توفير لقاحات كورونا هي القنوات الحكومية الشرعية فقط.

وكانت شركة سبيد قد أعلنت في 25 فبراير الماضي، أن برايم سبيد للخدمات الطبية، المساهمة فيها بنسبة 30%، حصلت على حق توفير اللقاح الروسي المضاد لكوفيد -19 وهو سبوتينك في إلى مصر ليكون في خدمة الجهات الطبية المنوطة بذلك.

وأوضحت الشركة، في بيان ردا على استفسار المساهمين وما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ظهر اليوم بعدم توفير أي شركات خاصة لقاحات كورونا، أن تسجيل برايم سبيد اللقاح الروسي أو حق توريده في مصر لا يعني توفيره داخليا للمواطنين مباشرة.

ولفت إلى أنه سيتم توفيره تحت تصرف الجهات الحكومية في مصر المصرح لها بذلك.

وأكدت سبيد ميديكال أن علاقة شركتها “الشقيقة” برايم سبيد باللقاح للتوريد الحكومي لهيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي فقط.