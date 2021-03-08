أسهم الصناعة والتأمين تبقي بورصة البحرين في المنطقة الخضراء

فهد حسين – واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بختام ثاني جلسات الأسبوع رابحا 0.33 نقطة ارتفع بهم 0.02% إلى مستوى 1476.82 نقطة، وسط تضاعف السيولة وأحجام التداول، ليسجل مكاسب بأكثر من 5 ملايين دولار.

وتضاعف حجم التداولات إلى 10.93 مليون سهما من 3.22 ملايين سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة إلى 4.67 مليون دينار “تعادل 12.31 مليون دولار” من 708.5 ألف دينار “تعادل 1.88 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو مليوني دينار “تعادل 5.27 مليون دولار” بارتفاعه إلى 9.196 مليار دينار “تعادل 24.24 مليار دولار” بختام التداولات من 9.194 مليار دينار “تعادل 24.23 مليار دولار” بختام الجلسة السابقة.

وأنهت قطاعات السوق جلسة اليوم الاثنين، على تباين ليرتفع قطاعا الصناعة والتأمين 15.71% و1.48% على التوالي، وتتراجع قطاعات الخدمات والاستثمار والفنادق والسياحة بنسب 9.29% و1.36% و0.65% على التوالي، مع استقرار قطاع البنوك عند مستواه المسجل بختام جلسة أمس الأحد.

وكان سهم “ألمونيوم البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 1.87%، فيما تصدر “البحرين للتسهيلات التجارية” قائمة الخاسرين بتراجعه 1.28%، كما كان سهم “ترافكو” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداول بلغ 3.2 مليون سهم.