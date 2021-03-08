مال وأعمال

أسهم الصناعة والتأمين تبقي بورصة البحرين في المنطقة الخضراء

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

فهد حسين – واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بختام ثاني جلسات الأسبوع رابحا 0.33 نقطة ارتفع بهم 0.02% إلى مستوى 1476.82 نقطة، وسط تضاعف السيولة وأحجام التداول، ليسجل مكاسب بأكثر من 5 ملايين دولار.

وتضاعف حجم التداولات إلى 10.93 مليون سهما من 3.22 ملايين سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة إلى 4.67 مليون دينار “تعادل 12.31 مليون دولار” من 708.5 ألف دينار “تعادل 1.88 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو مليوني دينار “تعادل 5.27 مليون دولار” بارتفاعه إلى 9.196 مليار دينار “تعادل 24.24 مليار دولار” بختام التداولات من 9.194 مليار دينار “تعادل 24.23 مليار دولار” بختام الجلسة السابقة.

وأنهت قطاعات السوق جلسة اليوم الاثنين، على تباين ليرتفع قطاعا الصناعة والتأمين 15.71% و1.48% على التوالي، وتتراجع قطاعات الخدمات والاستثمار والفنادق والسياحة بنسب 9.29% و1.36% و0.65% على التوالي، مع استقرار قطاع البنوك عند مستواه المسجل بختام جلسة أمس الأحد.

FRA10years

وكان سهم “ألمونيوم البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 1.87%، فيما تصدر “البحرين للتسهيلات التجارية” قائمة الخاسرين بتراجعه 1.28%، كما كان سهم “ترافكو” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداول بلغ 3.2 مليون سهم.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم الصناعة والتأمين تبقي بورصة البحرين في المنطقة الخضراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا