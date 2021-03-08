الصحة العالمية: كوفاكس قدمت 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 20 دولة

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سي إن بي سي – أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدناهوم، توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة المنظمة كوفاكس COVAX إلى 20 دولة.
وأضاف أنه مازالت هناك عوائق تحول دون زيادة الإنتاج أبرزها حظر التصدير ونقص المواد الخام.
وحث أدناهوم الدول التي لديها القدرة على تصنيع اللقاحات أن تبدأ في إنتاج اللقاحات الخاصة بها من خلال التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
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