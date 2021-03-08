انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة بتروناس مصر للزيوت بحضور وزير البترول

دوت الخليج – شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة بتروناس مصر للزيوت – الكيان المشترك بين شركتي مصر للبترول وبتروناس الماليزية- فى إطار التعاون بين الجانبين فى مجال إنتاج وتسويق الزيوت المتخصصة وعالية الجودة وتسويقها داخل مصر وخارجها.

وخلال الجمعية، أكد المهندس طارق الملا، أهمية تلك الشراكة، والتي تأتي امتداداً لشراكة بتروناس التاريخية مع قطاع البترول المصري في مجال البحث والاستكشاف وأن تواجدها في مجال تسويق زيوت التزييت يعكس الثقة والمصداقية التي تقوم عليها شراكة الجانبين وكذلك البلدين.

وتابع: “كما يدعم خطط قطاع البترول فى تنويع وتحسين الخدمات المقدمة للسوق المصرية بتوفير منتجات بترولية متخصصة بأعلى مواصفات الجودة ولها مردود اقتصادى كبير، كما يدعم كذلك تطوير صناعة زيوت التزييت والانطلاق بها لآفاق تصديرية أكبر للأسواق الخارجية لزيادة الجدوى الاقتصادية والعائدات وخاصة فى الأسواق الإفريقية”.

وأشار المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، إلى أن إشهار تأسيس الشركة الجديدة بين الشركتين بمالهما من تاريخ عريق في الصناعة البترولية إضافة كبيرة لهما وكذلك للمستهلك في الأسواق المصرية والإفريقية.

وأكد أن مصر للبترول ستقدم المتاح من بنية تحتية وقدرات لوجيستية وخبرات تسويقية وشبكات توزيع لدعم أهداف الشراكة الجديدة والإسراع بإنتاجها وتقديم خدمات متميزة بالسوق.

ومن جانبه، قال جوسيبي داريجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس العالمية، إن تنامى اهتمام الشركة بتدعيم أوجه التعاون مع قطاع البترول المصري كركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الاستثمارية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار داريجو إلى توافر مقومات النجاح لهذه الشراكة الهامة، وفي مقدمتها سوق محلية واسعة يضم جميع التسهيلات الإنتاجية والامكانيات الفنية.

وأوضح ان الهدف الاستراتيجي للمشروع المشترك هو دمج ما تمتلكه بتروناس من تكنولوجيات حديثة وإمكانات وخبرات في مجالات التوريد والتسويق على مستوى العالم مع الخبرات الواسعة والمتميزة التى تمتلكها شركة مصر للبترول في السوق المصرية؛ بهدف تسويق منتجات زيوت جديدة عالية الجودة وإحلالها محل المنتجات المستوردة والدخول لأسواق تصديرية على المستوى الاقليمي.

حضر الجمعية التأسيسية: المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، والمحاسب محمد سعد رئيس شركة بتروناس مصر للزيوت والمهندس أحمد عدلي إلياس، نائب رئيس شركة بتروناس العالمية للتسويق.