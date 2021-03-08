الرئيس السيسي يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين.

وأوضح أن ذلك “تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا لجدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في المجالات كافة التي تعمل بها”.

وبحسب بيان لوزارة العدل، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.