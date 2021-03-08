محمد منار يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار عددا من مشروعات الطيران المدني

دوت الخليج – استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، بمكتبه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

يعد هذا اللقاء الثاني بعد الزيارة التي قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران في شهر نوفمبر الماضي لمقر الهيئة العامة للاستثمار من أجل مناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني وذلك وفقًا للخطط والاستراتجيات الموضوعة من الجانبين، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، ما تم إنجازه لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة والمتمثلة في هيئاتها وشركاتها التابعة مع الهيئة.

كما بحثا آليات جديدة لزيادة سبل التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار لتطوير منظومة الطيران المدني.

ومن جانبه، أثني وزير الطيران على جهود الهيئة لدعم المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة، والتي تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الإنتاج القومي.

كما أكد أن الهيئة تلعب دورا فعالا في تقديم التيسيرات المناسبة للمستثمرين وتذليل العديد من التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني تسعى، وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية، لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة.