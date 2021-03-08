البنوك تدعم الأسهم الأوروبية وسط تنامي آمال التعافي

سي إن بي سي – رفعت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات سوق الأسهم الأوروبية، الاثنين، إذ واصل المستثمرون الإقبال على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد وسط آمال في تعاف اقتصادي قوي من الهبوط الذي أثاره فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 2.22%، وهو أفضل أداء ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر .

وربح قطاع البنوك 3.73% ليسجل ذروة جديدة في عام.

وقفز سهم بانكو دي ساباديل الإسباني 7.1%، في حين تقدمت أسهم إتش.إس.بي.سي وبانكو سانتاندير وآي.إن.جي جروب بأكثر من 2%.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات حوالي 3%، بينما جاءت أسهم قطاعات تعتبر تابعا تقليديا لأداء السندات، مثل المرافق والسلع الشخصية والمنزلية، بين الخاسرين.

وصعد سهم شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس 7.3% لتتصدر المكاسب على المؤشر فايننشال تايمز البريطاني للأسهم القيادية.

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الجمعة على تعليق رسوم جمركية فُرضت على واردات بمليارات الدولارات في إطار خلاف استمر 16 عاما بشأن دعم شركات صناعة الطائرات.

ولقيت سوق الأسهم الأوروبية دعما أيضا من لبيانات إيجابية، إذ قال معهد ايفو للبحوث الاقتصادية إن المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية الألماني تحسنت للشهر الثالث على التوالي في فبراير.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع سيوضح ما إذا كان قرار صنًاع السياسات النقدية لصالح تسريع وتيرة مشتريات السندات الطارئة من أجل تهدئة الأسواق المالية التي تشهد تقلبات.