مال وأعمال

مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ترتفع بقوة في يناير رغم قفزة في المبيعات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي-  سجلت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة زيادة قوية في يناير رغم قفزة في المبيعات، مما يشير إلى أن الاستثمار في المخزونات قد يساهم مجددا في النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن مخزونات الجملة ارتفعت 1.3%، متماشية مع تقديرات الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6% في ديسمبر.

وصعد مكون مخزونات الجملة الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 1.3% أيضا في يناير.

وعلى أساس سنوي زادت مخزونات الجملة 0.6% في يناير.

FRA10years

وقفزت مبيعات الجملة 4.9% بعد زيادة بلغت 1.9% في ديسمبر.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ترتفع بقوة في يناير رغم قفزة في المبيعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا