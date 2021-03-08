وزيرة الخزانة الأمريكية تقلل من مخاوف التضخم بعد حزمة مواجهة كورونا

سكاي نيوز عربية – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن المخاوف من أن حزمة الإعانة لمواجهة آثار كوفيد-19، والبالغة 1.9 تريليون دولار، قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في التضخم، في غير محلها.

وفي مقابلة مع “أم أس إن بي سي”، الاثنين، قالت يلين إن الإجراء، الذي سيوفر 1400 دولار في شكل إعانات لملايين الأمريكيين إلى جانب مساعدات أخرى، وسيوفر الإغاثة اللازمة ويساعد الاقتصاد على العودة إلى التوظيف الكامل بحلول العام المقبل.

وردا على سؤال حول مخاوف بعض الاقتصاديين من أن الإجراء قد ينعش الاقتصاد بسرعة كبيرة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، قالت يلين: “لا أعتقد أن هذا سيحدث حقًا. كان لدينا معدل بطالة 3.5% قبل الوباء، ولم تكن هناك أي علامة على زيادة التضخم”.

وبلغ معدل البطالة بالولايات المتحدة في فبراير من العام الماضي، قبل فقد 24 مليون وظيفة بسبب الوباء، أدنى مستوى له منذ نصف قرن عند 3.5% مع انخفاض التضخم عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقالت يلين إن التضخم كان “منخفضًا للغاية” خلال تلك الفترة التي شهدت معدلات بطالة منخفضة للغاية.