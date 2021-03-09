الذهب يهبط أكثر من 1% متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

سي إن بي سي – هبطت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 1681.40 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من 1% لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأونصة.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2% إلى 1143.20 دولار للأونصة بينما انخفض البلاديوم 0.99% إلى 2315.20 دولار للأونصة ونزلت الفضة 0.16% إلى 25.15 دولار للأونصة.