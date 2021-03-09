- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – هبطت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 1681.40 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران الماضي.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من 1% لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأونصة.
وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2% إلى 1143.20 دولار للأونصة بينما انخفض البلاديوم 0.99% إلى 2315.20 دولار للأونصة ونزلت الفضة 0.16% إلى 25.15 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يهبط أكثر من 1% متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.