هيئة البريد وميل أمريكا توقعان بروتوكول تعاون في مجال التجارة الإلكترونية

دوت الخليج – وقعت هيئة البريد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون مع ميل أمريكا؛ في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية؛ بهدف زيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وقع البروتوكول عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية، وسيلفيستر بولسون، الرئيس التنفيذ “لميل أمريكا”، بحضور إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشمول المالي.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا الاتفاق يعزز من أوجه التعاون القائم بين البريد المصري و “ميل أمريكا”؛ بما يساهم في زيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

وأضاف أن “ميل أمريكا” شريك هام للبريد المصري ومن كبار المشغلين البريديين في أمريكا الجنوبية وعضو في الاتحاد البريدي العالمي.

واوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح إلى “ميل أمريكا” الاستفادة من “الإمكانيات الهائلة والثقة الجماهيرية التي يمتلكها البريد المصري لدي المصريين”؛ عبر تقديم العديد من الخدمات اللوجستية من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة؛ مما يقلل تكاليف الشحن ويُحسن مستوى الخدمة للحصول على ثقة العملاء.

وتابع: بالإضافة إلى استفادة البريد المصري من العلاقات التجارية الواسعة و المتميزة “لميل أمريكا” في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا؛ بما يساهم في حصول البريد المصري على حصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية للعملاء في مصر بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة؛ وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري يشهد حاليا تطورا غير مسبوق على الأصعدة كافة يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية والبريدية و اللوجستية، وأن إطلاق منصة إدارة العمليات اللوجستية و خدمات التوزيع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والجغرافية المكانية GIS لميكنة عمليات إدارة حركة أسطول النقل ليس فقط من خلال تقنيات التتبع GPS ولكن باستخدام أحدث التقنيات في تخطيط حركة نقل البريد وخدمات التوزيع.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي حقيقي للبريد المصري يساهم بفاعلية في تحقيق أهدافه لتحسين جودة خدماته وتحسين فاعلية وكفاءة إدارة العمليات اللوجستية البريدية وتقليص البصمة الكربونية لنشاط البريد المصري اللوجيستي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.