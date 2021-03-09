الليرة التركية تعوض بعض خسائرها بعد انخفاض دام أسبوعين

_ ارتفعت الليرة التركية 0.8% أمام الدولار بعد تسجيل أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر خلال الجلسة السابقة، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17 بالمئة الأسبوع القادم.

وبلغ سعر الليرة 7.68 مقابل الدولار في الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش، من 7.7440 في إغلاق أول أمس الاثنين.

كانت العملة سجلت 7.7840 ليرة في الجلسة السابقة، أضعف مستوياتها منذ 17 ديسمبر، مواصلة خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعين.