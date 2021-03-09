وزير الري يبحث إجراءات البدء في تنفيذ مشروع تطوير مصرف كيتشنر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع روبرت روبوتوم رئيس الفريق الاستشارى لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر.

شارك فى الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقطاع التخطيط ومدير المشروع لإستعراض الاجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى.

ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، …..) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald ، والذي سيبدأ العمل في المشروع يوم 10 مارس 2021.