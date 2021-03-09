مينا للاستثمار تحقق 23.4 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، للخسارة مسجلة صافي مجمع بمبلغ 23.358 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 3.714 مليون جنيه أرباح بعام 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.854 مليون جنيه، بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 35.963 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 6.526 مليون جنيه مقابل 20.256 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت مينا للاستثمار للخسارة مسجلة صافي بمبلغ 15.467 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 7.130 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.327 مليون جنيه مقابل 34.978 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.