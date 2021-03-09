مال وأعمال

مينا للاستثمار تحقق 23.4 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام الماضي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، للخسارة مسجلة صافي مجمع بمبلغ 23.358 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 3.714 مليون جنيه أرباح بعام 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.854 مليون جنيه، بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 35.963 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 6.526 مليون جنيه مقابل 20.256 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت مينا للاستثمار للخسارة مسجلة صافي بمبلغ 15.467 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 7.130 مليون جنيه بعام 2019.

FRA10years

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.327 مليون جنيه مقابل 34.978 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مينا للاستثمار تحقق 23.4 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا