إلغاء جميع العمليات المنفذة على رمكو لإنشاء القرى السياحية في جلسة أمس

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على اسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

وأوضحت أن ذلك لحين موافاة الهيئة بالاستفسارات المطلوبة بشأن الإفصاح المنشور من الشركة أول أمس بشأن خطاب النوايا الخاص باستحواذ احدى شركات بيت الخبرة على حصة الشركة بشركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية.

وقررت إدارة البورصة بناء على طلب الهيئة إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية رمكو لانشاء القرى السياحيه خلال جلسة الأمس وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر الفتح اليوم ليصبح 4.13 جنيه للسهم

يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد أول أمس نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها.

وأوضحت الشركة، أن ملخص التقييم الخاص لأورينت للقرى والفنادق السياحية نحو 1.090.85 مليار جنيه وأن قيمة حصة رمكو للإنشاءات العقارية 1.090.3 مليار جنيه حيث تمتلك 799.6 ألف سهم بواقع 1363 جنيه للسهم.

وكان من المقرر عرض الدراسة على الجمعية العامة غير العادية يوم 10 مارس الجاري.

الجدير بالذكر، تعد رمكو للإنشاءات العقارية تابعة لرمكو القرى السياحية بنسبة 99.87 %.

وكانت رمكو، قد أعلنت في فبراير الماضي إنها تلقت تدرس خطاب النوايا المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.87%-، في شركة أورنت تورز للقرى والفنادق السياحية والبالغة 99.87 % من هيكل ملكيتها.

وقررت تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية -مستشاراً مالياً مستقلاً- للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم أورينت تورز للقرى السياحية بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات في هيكل ملكيتها.