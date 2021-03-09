بنك برقان الكويتي يسترد سندات دين مساندة بقيمة 100 مليون دينار

دوت الخليج –أفصح بنك برقان، المدرج في بورصة الكويت عن استرداد كامل سندات الدين المساندة والصادرة في 9 مارس 2016 ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون دينار.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الاسترداد تم بتاريخ اليوم، لاسيما وأن مدة هذه السندات كانت 10 سنوات مع خيار الاسترداد في أي تاريخ سداد للفائدة يقع عند أو بعد انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

وأفاد بنك برقان بأن موافقة بنك الكويت المركزي الخطية المسبقة على ممارسة “برقان” لخيار الاسترداد صدرت بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

وأضاف البنك أنه قد تم الاسترداد في أعقاب الإصدار الجديد لسندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، والذي تم في ديسمبر 2020.

وأشار بنك برقان إلى اتخاذ كلا الإجراءين “الإصدار الجديد والاسترداد” بالتزامن فيما بينهما لإدارة متطلبات رأسمال البنك والسيولة طويلة الأجل بشكل فعَّال.