بنك أبو ظبي التجاري يعتزم بيع كامل حصته في الإسكندرية للخدمات الطبية 

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، أنها استلمت أمس بيان من بنك أبو ظبي التجاري والمستحوذ على 51.54% من أسهمها يؤكد فيه اعتزامه بيع كامل مساهمته.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطاب أفاد باعتزام البنك بتعيين مستشاريه القانوني والمالي للتنسيق لإتخاذ إجراءات بيع في إطار من الشفافية والتنافس بضوء القوانين واللوائح السارية.

وأضافت أنه تلك القوانين تتطلب قيام المشتري المحتمل لأسهم البنك في الشركة بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

ووفقاً لخطاب بنك أبو ظبي التجاري، فقد تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية كمستشاره المالي الحصري ومنسق عملية البيع مع عدة مستثمرين مؤهلين.

وذكرت بأن البنك سوف يبدأ عملية تسويق لحصته في الشركة اعتباراً من الأمس.

يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، استحوذ في نهاية ديسمبر الماضي، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.