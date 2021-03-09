مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بصعود 10 قطاعات وزيادة السيولة وأحجام التداول

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنحو 0.57% بدعم من صعود 10 قطاعات قادتها التكنولوجيا والعقار، وسط زيادة حجم التداولات والسيولة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.58% إلى مستوى 6268.45 نقطة، كما صعد مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.53% و0.54% على الترتيب.

وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.57% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الثلاثاء، رابحا 32.59 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5733.61 نقطة.

وزاد حجم التداولات خلال الجلسة إلى 240.01 مليون سهما من 223.76 مليون سهما في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 46.98 مليون دينار “تعادل 154.71 مليون دولار” من 39.66 مليون دينار “تعادل 130.58 مليون دولار” بختام جلسة أمس الاثنين.

وأغلقت 10 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “التكنولوجيا” مرتفعا بنحو 7.02% تلاه “العقارات” صاعدا 1.74%، فيما هبطت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية الذي انخفض 0.86%، تلاه “النفط والغاز” و”الرعاية الصحية” منخفضان 0.59% و0.14% على التوالي.

وتصدر سهم “سنام” قائمة الأسهم الـ87 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 26.55%، فيما تصدر سهم “فجيرة 1” قائمة الخاسرين وعددهم 36 سهما هابطا بنحو 10.36% تلاه سهم “ياكو” منخفضا 4.98%، كما استقر 18 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “إيفا ” الأنشط في حجم التداولات بأكثر من 23.38 مليون سهم بسيولة 2.66 مليون دينار، وجاء “بيتك” الأكثر نشاطا بسيولة بلغت 6.49 مليون دينار تداولت على 8.7 ملايين سهما.