عامر وبورتو جروب: المحكمة رفضت دعوى بطلان حكم التحكيم

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رنا ممدوح _ أصدر محكمة استئناف القاهرة، مأمورية شمال القاهرة، الدائرة 3 تجاري حكماً في الدعوى رقم 42 لسنة 136ق وموضعها طلب بطلان حكم التحكيم باستحقاق عامر جروب وعامر سوريا لمبلغ 39.9 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية.
وأوضح كلا من عامر جروب وبورتو القابضة في بيانين للبورصة اليوم، أن المحكمة رفضت الدعوى المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من شركة انترادوس للتطوير السياحي ومحمد على وجود وآخرين ضد كل من عامر سوريا( إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو القابضة) وعامر القابضة.
وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر في فبراير 2019 حكماً لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا، يقضي بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار، علاوة على 5% فوائد قانونية تحسب من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.
وكانت شركة انترادوس للتطوير السياحي واخرون أقاموا في عام 2014 دعوى تحكيم ضد المجموعة وشركة عامر سوريا، يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
ويعد مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة وفقا لمشروع الانقسام الذي تم بمجموعة عامر جروب في سبتمبر 2015.
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم كلا من عامر جروب وبورتو القابضة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على الأسهم قبل نشر هذا الإعلان
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