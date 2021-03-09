مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع 14% إلى 3.28 مليار دولار خلال ديسمبر

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– قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 14 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020 إلى 3.28 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.76 مليار دولار في ديسمبر، في حين تراجعت الواردات 8.1 بالمئة إلى 6.04 مليار دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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