أسواق المال الإماراتية تواصل التراجع.. وخسائر أبوظبي السوقية تتجاوز 12 مليار درهم في 3 جلسات

فهد حسين – أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي بانخفاض سوق العاصمة 1.79% لتتخطى خسائره السوقية منذ بداية الأسبوع 12 مليار درهم، فيما هبط سوق دبي 0.07% بضغط من تراجع قطاعات السلع والعقارات.

واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميق تراجعه بختام تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي بنخفاضه 1.79% ليستقر عند مستوى 5583.12 نقطة.

وانخفضت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 880.69 مليون درهم من 931.24 مليون درهم الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 137.78 مليون سهم من 151.48 مليون سهما الجلسة السابقة.

وزاد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية خسائره السوقية إلى 9.097 مليار درهم، ليرفع خسائره السوقية إلى 12.18 مليار درهم خلال 3 جلسات فقط، ليستقر رأس المال السوقي عند 806.136 مليار درهم بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من 815.233 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم الدار العقارية الذي انخفض 0.27% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 241.76 مليون درهم، مستحوذا على أكبر حجم من التداولات بنحو 66.37 مليون سهما.

وتصدر سهم “أركان” قائمة الأسهم الـ9 الرابحين مرتفعا 2.35%، فيما جاء سهم “الفجيرة لصناعات البناء” على رأس الخاسرين الـ19 بتراجعه 9.92% بختام تداولات اليوم الثلاثاء، كما استقرت 4 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم متراجعا 0.07% بخسارة 1.79 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2538.6 نقطة، بضغط من تراجع 3 قطاعات تصدرها السلع والعقارات.

وانخفض حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 127.65 مليون سهما من 143.78 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 194.59 مليون درهم من 155.55 مليون درهم.

واستقر رأس المال السوقي بختام جلسة اليوم الثلاثاء عند مستواه المسجل أمس الاثنين بقيمة 350.191 مليار درهم، بعد تعويضه أمس 2.47 مليار درهم من الخسائر السوقية التي سجلها في اول جلسات الأسبوع بقيمة 5.837 مليار درهم.

وارتفعت 4 قطاعات بختام التداولات قادها الاستثمار والخدمات صاعدا بنحو 0.95%، تلاه التأمين والبنوك والخدمات بصعودهم 0.60% و0.13% و0.03% على التوالي، فيما أغلقت 3 قطاعات على تراجع تصدرها السلع متراجعا بنحو 1.74%، تلاه العقارات منخفضا 0.65%، كما استقر مؤشرا الاتصالات والصناعة.

كما تصدر سهم “سلامة” قائمة من 10 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 2.24%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات ERC” على رأس الأسهم الـ17 الخاسرين بعد تراجعه 9.97%، فيما استقرت 4 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الذي هبط 0.65% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 51.77 مليون درهم، وجاء سهم “دي إكس بي انترتينمينتس” الأنشط بحجم تداولات بلغ 27.99 مليون سهما.