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مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبه الصباحية بمنتصف التعاملات

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رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية، ليتداول عند مستوى 11400 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.5%، بضغط من مبيعات المصريين.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.10%، ليتداول عند مستوى 62.3 جنيه.

بينما ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.37%، و 0.22% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 473.065 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 16.868 ألف عملية.

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وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 64 شركة مقابل تراجع 57 في حين لم تتغير أسعار 48.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 17.552 مليون جنيه، منها 13.833 مليون جنيه للمؤسسات، و3.718 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.208 مليون جنيه، منها 9.873 مليون جنيه للمؤسسات، و7.335 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 343.546 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 6.582 مليون جنيه، مقابل 6.239 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العامة لصناعة الورق – راكتا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.90%، تلاه سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 9.98%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 7.89%.

في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.19%، تلاه سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 4.79%، ثم سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 4.37%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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