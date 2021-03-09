بورصة البحرين تتراجع بهبوط البنوك التجارية 44%.. والخسائر السوقية تتخطى 168 مليون دولار

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فهد حسين – أنهى مؤشر بورصة البحرين العام جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع، بعد أن فقد 10.3 نقطة هبط بهم 0.7% إلى مستوى 1466.52 نقطة، وسط تدني السيولة وأحجام التداول، لتتجاوز خسائره السوقية 168.7 مليون دولار.
وانخفض حجم التداولات إلى 2.94 مليون سهما من 10.93 ملايين سهم الجلسة السابقة، فيما تقلصت السيولة المتداولة إلى 638.04 ألف دينار “تعادل 1,68 مليون دولار” من 4.67 مليون دينار “تعادل 12.31 مليون دولار” الجلسة السابقة.
وسجل رأس المال السوقي خسائر بنحو 64 مليون دينار “تعادل 168.73 مليون دولار” بتراجعه إلى 9.132 مليار دينار “تعادل 24.075 مليار دولار” بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من 9.196 مليار دينار “تعادل 24.24 مليار دولار” بإغلاق الجلسة السابقة.
وأنهت قطاعات السوق جلسة اليوم، على تباين ليرتفع قطاع الصناعة وحيدا 1.57%، ويتراجع قطاعا البنوك التجارية والخدمات بنسبة 44% و1.44% على التوالي، وسط استقرار الاستثمار والتامين والفنادق والسياحة.
وكان سهم “ألمونيوم البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 0.18%، فيما تصدر “ناس” قائمة الخاسرين بتراجعه 8.33%، كما كان سهم “الأهلي المتحد” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداول بلغ 931.43 ألف سهم.
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