سوق مسقط المالي يغلق مرتفعا 0.8% والمكاسب السوقية تتخطى 98 مليون دولار

فهد حسين – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الثلاثاء رابحا 29.35 نقطة ارتفع بهم 0.8% إلى مستوى 3697.06 نقطة، مسجلا مكاسب سوقية تخطت 98 مليون دولار، بدعم من صعود قطاعا المالي والخدمات والأسهم المتوافقة مع الشريعة.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 2.86 مليون ريال “تعادل 7.4 مليون دولار” من 44.52 مليون ريال “تعادل 115.34 مليون دولار” الجلسة السابقة،

كما انخفض حجم التداولات إلى 18.68 مليون سهما من 388.2 ملايين سهما تداولت في الجلسة السابقة.

وارتفع 18 سهم بقيادة “سند عمان استثمار” الذي صعد 8.33% بختام تداولات اليوم تلاه سهم “بنك صحار” بنسبة 7.06%، فيما تراجع 11 أسهم تصدرها “ريسوت للاسمنت” منخفضا بنحو 6.67%، تلاه سهم “أسمنت عمان” متراجعا 4.82%، كما استقرت 18 أسهم عند مستويات جلسة أمس الاثنين.

وكان سهم “العمانية المتحدة للتأمين ” الذي ارتفع 2.04% الأنشط خلال تداولات اليوم بسيولة قدرها 1.09 مليون ريال، كما استحوذ “بنك أهلي حق أفضلية” على 3.2 مليون سهما من حجم التداولات الإجمالي للجلسة.

وارتفع مؤشر قطاع “المالي” 1.29% إلى مستوى 5699.12 نقطة بحجم تداولات بلغ 10.69 مليون سهما وبسيولة قدرها 2.08 مليون ريال، ثم “الخدمات” بنسبة 0.26% والأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 0.24%، فيما تراجع “الصناعة” بنسبة 1.36% إلى مستوى 4665.87 نقطة.

وسجلت الأسهم المدرجة في سوق مسقط المالي وعددها 165 سهما مكاسب سوقية بقيمة 38 مليون ريال “تعادل 98.48 مليون دولار” بارتفاع رأس المال السوقي إلى 10.980 مليار ريال بختام التداولات، من نحو 10.942 مليار ريال بإغلاق جلسة أمس الاثنين.