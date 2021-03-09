بيتكوين تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين وتتجاوز 54 ألف دولار

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وكالات _ ارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الثلاثاء، وسجلت العملة الأكثر شهرة في العالم خلال التعاملات أعلى مستوى لها منذ 22 فبراير الماضي، حيث تجاوزت مستوى 54.45 ألف دولار.
وسجلت عملة بيتكوين” في بورصة Binance ارتفاعا بنسبة 7.8% إلى 53.709 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول العملة عند 54.448 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 فبراير الماضي.
أما بيانات منصة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط سعر بيتكوين في 20 بورصة، فقد أشارت إلى أن العملة صعدت بنسبة 6.26% إلى 53.818 ألف دولار.
منذ نهاية شهر يناير الماضي، ارتفعت قيمة العملة لمدة أربعة أسابيع متتالية، وخلال شهر فبراير الماضي تضاعف سعر العملة، لكنها تراجعت في الأسبوع الأخير من فبراير، حيث انخفضت بشكل حاد بعد أن وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 58.352 ألف دولار.
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