مدن للتطوير تخطط لاستثمار 5 مليارات جنيه في مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

تخطط شركة مدن للتنمية والاستثمار العقاري نشاطها استثمار نحو 5 مليارات جنيه في مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، في أول خطواتها بعد تدشينها بشراكة مصرية كويتية.

وفي بيان للشركة، قال طلعت جورجيوس، رئيس مجلس إدارة مدن للتطوير، إن نشاطها سيكون في التطوير العقاري، والمقاولات، والديكورات، بالإضافة إلى تصنيع مواد البناء.

وأضاف جورجيوس، أن هناك خطة لدى مستثمري الشركة لإطلاق صندوق استثماري بحجم استثمارات يتجاوز 10 مليارت جنيه.

من جانبه، أكد فام ناجح، العضو المنتدب للشركة، أنه تم الانتهاء من تراخيص الشركة وتم إشهارها باسم شركة “مدن” للتطوير العقاري موضحًا أن الشركة لديها خطة للإدراج بالبورصة المصرية، وإطلاق مشروعات تأسيس مدينة على الطراز الكويتي بالعلمين الجديدة.

وأضاف ناجح، أن مدن للتطوير تمتلك أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى بالعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع بالصعيد أيضًا وزيادة محفظتها من الأراضي، موضحًا أن الشركة ستبدأ بتدشين 3 كمبوندات سكنية وعدد من ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين.

وقال أسامة طارق رئيس القطاع التجاري بالشركة إن الكيان الجديد سيتم إطلاقة رسميًا خلال أيام في مؤتمر موسع يحضره دبلوماسيين وممثلين عن حكومات مصر والكويت، وسيجري خلال المؤتمر المرتقب الإعلان عن المشروعات السكنية والتجارية والفندقية التي تعتزم الشركة إطلاقها.

وأضاف، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه جديدة، في السنة الأولى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون بنشاط سكني، مشيرًا إلى أنها تستهدف مبيعات تقدر بنحو 5 مليارت جنيه.