مال وأعمال

سلطان عمان يقر خطة للتحفيز الاقتصادي تشمل إعفاءات من الرسوم وتقليص معدل الضرائب

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وكالات – أقر سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء بقصر حصن الشموخ العامر خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

واستعرض سلطان عمان، خلال الاجتماع أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط مما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة کورونا مطلع العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء عمان الرسمية “العمانية”، أن حيث السلطنة سارعت إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، أن تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021، في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي2020 و2021.

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وأضاف سلطان عمان، أن الخطة ستشمل أيضًا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022م وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء.

وستشمل الخطة حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل ” لأبنائنا “، بحسب سلطان عمان، الذي أبدى اهتمامه بما تتخذه الجهات المعنية من خطوات للتعاطي مع مستجدات سوق العمل.

وأشار سلطان عمان، إلى اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، مؤكدا أنها تعتبر ممكنًا أساسيًا لتحقيق رؤية عمان 2040.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعد أول استراتيجية بعيدة المدى وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاما القادمة وقد جاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.

كما تضمنت تلك الاستراتيجية – التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية – وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات، بحسب سلطان عمان.

وتطرق سلطان عمان، إلى آخر المستجدات بشأن جائحة كورونا والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة لتوفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع، مشيدًا بتلك الجهود.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، أهمية تسريع وتيرة توفير اللقاح لأعداد أكبر من المواطنين والمقيمين إضافة إلى استمرار توعية المجتمع حول هذه الجائحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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