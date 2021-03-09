سوق الأسهم السعودية يخترق مستوى دعم 9400 نقطة بمكاسب سوقية 24 مليار ريال

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الثلاثاء، مخترقا مستوى دعم جديد بارتفاعه 98.83 نقطة صعد بهم 1.05% إلى مستوى 9473.2 نقطة بدعم من ارتفاع 9 قطاعات تصدرهم الاستثمار والتمويل والبنوك.

وبنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، سجل مؤشر “تاسي” 40.09% نموا منذ بداية العام 2021، باختراقه مستوى دعم 9473.20 نقطة لأول مرة محققا أعلى مستوى في 6 سنوات.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 24 مليار ريال “تعادل 6.39 مليار دولار”، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.458 تريليون ريال بختام الجلسة، من نحو 9.434 تريليون ريال بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وزادت السيولة المتداولة في السوق إلى 16.43 مليار ريال تداولت على 571.87 مليون سهم، من 15.89 مليار ريال تداولت على 582.33 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وارتفعت 9 قطاعات بقيادة الاستثمار والتمويل الذي صعد 3.31% تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.18%، فيما تراجع 12 قطاعا تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية منخفضا 1.8% تلاه التأمين بنسبة 1.55%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 119 سهما خسائر سوقية، بقيادة “أمانة للتأمين” الذي هبط 5.83%، فما سجل 68 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “صدق” الذي أغلق مرتفعا 9.94%.

وشهد سهم “متطورة” أعلى سيولة متداولة خلال الجلسة بقيمة 1.11 مليار ريال، كما كان سهم “الإنماء” الأكثر تداولا بعدد 46 مليون سهم.

أما بالنسبة للسوق الموازي فارتد مؤشر “نمو حد أعلى” إلى المنطقة الخضراء رابحا 397.6 نقطة ارتفع بهم 1.54% إلى مستوى 26202.64 نقطة.

وسجل “نمو حد أعلى” خسائر سوقية بقيمة 44 مليون ريال، بعد انخفاض رأس المال السوقي إلى 12.393 مليار ريال بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من 12.437 مليار ريال بختام الجلسة السابقة، بعد تداولات بقيمة 22.5 مليون ريال على نحو 199.21 ألف سهم.