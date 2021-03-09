البورصة تتراجع أكثر من 1% بضغط مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11337 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.07%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.5% وأغلق عند 61.9 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.38% و 0.5% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.180.626 مليار جنيه، على 183 شركة من خلال 40.77 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم ٩٧ شركة مقابل ارتفاع 56 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 14.755مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 22.939 مليون جنيه، مقابل 8.183 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.380 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.820مليون جنيه، مقابل ٦.٤٤ مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 22.135 مليون جنيه، منها 20.108 مليون جنيه للمؤسسات، و 2.027 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 83.58% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 11.38% والعرب على 5.03% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.66% من تعاملات اليوم مقابل 77.33% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العامة لصناعة الورق- راكتا قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.42%، يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 9.77%، ثم سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 8.89%.

في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.17% تلاه سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 5.97% ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.64%.