البنك المركزي المصري: ارتفاع الودائع بقيمة 36 مليار جنيه في شهر واحد والقروض 26 مليارا

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 5.088 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020، مقابل 5.052 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت قيمتها حوالي 36 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، تراجعت الودائع الحكومية لتسجل874.1 مليار جنيه مقابل 885.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، فيما سجلت الودائع غير الحكومية (القطاع العائلي والخاص وقطاع الأعمال العام وغير المقيمين) ارتفاعا إلى ما يقارب 4.214 تريليون جنيه مقابل 4.167 تريليون جنيه في ذات الفترة.

وعلى صعيد نشاط الإقراض، أشار البنك المركزي المصري في التقرير الشهري إلى ارتفاع محافظ تمويل العملاء لدى البنوك إلى نحو 2.383 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.357 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزبادة قيمتها 26 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي القروض لصالح الحكومة إلى نحو 765.8 مليار جنيه، مقابل 754.975 حوالي 755 مليارا، في ذات فترة المقارنة، كما صعدت محفظة القروض لغير الحكومة إلى نحو 1.617 تريليون جنيه مقابل 1.602 تريليون جنيه.